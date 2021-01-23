Для хорошего урожая винограда нужно знать лишь несколько факторов, но каждый из них имеет значительное влияние на результат.

Основатель питомника привитых саженцев винограда ООО "Виноград Одесса" Андрей Гайдай убежден, что залогом хорошего урожая является качественный посадочный материал, достаточное количество влаги и удобрений, зеленые операции. Об этом он рассказал журналу "Садоводство по-украински".

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Он советует очень тщательно подбирать поставщика удобрений и точно рассчитать их количество.

Чтобы была максимальная урожайность 30-40 тонн/гектар, или рекордные 80 тонн/гектар, нужно очень тщательно рассчитать внесения удобрений (основные элементы: фосфор, азот, калий и кальций). Бренды здесь не имеют значения – важно качество. По количеству внесения удобрений действует принцип: сколько ты хочешь с виноградника получить –столько должен ему отдать, – рассказал он.

По словам Гайдая, виноград достигает базовой урожайности на пятый год выращивания, но первые полноценные ягоды (2 кг с куста) можно получать уже на второй год. Некоторым его клиентам удавалось достигать лучших результатов, но этому способствовало много дополнительных факторов.

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