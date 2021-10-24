Рекорду не буде: дані врожайності соняшника в Україні

Цьогоріч Україна збере один із найбільших за обсягами врожаїв соняшника за всю історію. Але врожайність культури не стане рекордною.

Українські аграрії вже зібрали (станом на 21 жовтня) 12,7 мільйона тонн соняшника з площі 5,4 мільйона гектарів. Середня врожайність становить 2,36 тонни з гектара, свідчать дані інтерактивної карти "Урожай Онлайн 2021".

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Це досить високий для України показник, але він не стане рекордним.

Врожайність соняшника за останні 6 років

2016 – 2,5 тонни з гектара

2017 – 2,2

2018 – 2,4

2019 – 2,6

2020 – 2,06

2021 (на 21.10) – 2,36

Де найвища врожайність соняшника?

Найвищу врожайність культури цьогоріч мають аграрії Хмельниччини – 3,44 тонни з гектара. В області вже зібрано 282 тисяч тонн з площі 81,9 тисяч гектарів (51% до прогнозу).

Також серед лідерів за врожайністю Івано-Франківщина – 3,2 та Черкащина – 3,18.

За обсягами врожаю (на 21 жовтня) найбільше соняшника зібрано на Кіровоградщині – 1,15 мільйона тонн, Харківщині – 1,08 та Дніпропетровщині – 1,03.

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