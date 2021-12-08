Рибна Україна: де і скільки виловили водних біоресурсів

За перші 9 місяців 2021 року підприємства рибної галузі України виловили 53 451 тонну риби та інших водних біоресурсів.

Промисловий вилов у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України склав 22 629 тонн.

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Обсяги вилову риби

(тонни – відсотки порівняно з показником січня-жовтня-2020)

Водосховища Дніпра – 9 357 тонн (+14,4%)

Дніпровсько-Бузька естуарна система – 1 157 (+53,7%)

Річка Дунай – 504 (+50,4%)

Причорноморські лимани – 107 (+116,3%)

Інші водойми – 110 тонн (+36,8%)

Водночас промисловими рибалками видобуто:

Чорне море – 7 660 тонн риби та інших водних біоресурсів

Азовське море – 2 956

пониззя ріки Дністер з лиманом і Кучурганським водосховищем – 778

Далеко від України

У зоні дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) судна під прапором України протягом перших 9 місяців року виловили 22 187 тонн криля. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період-2020.

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Аквакультури

За попередніми даними, в Україні виловлено 4 550 тонн товарної аквакультури.

Крім того, на озерах і водосховищах працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури і промислового вилову. Від початку року в режимі СТРГ загалом було добуто 4 085 тонн водних біоресурсів.