Рибна Україна: де і скільки виловили водних біоресурсів
Джерело:Держрибагентство
За перші 9 місяців 2021 року підприємства рибної галузі України виловили 53 451 тонну риби та інших водних біоресурсів.
Промисловий вилов у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України склав 22 629 тонн.
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Обсяги вилову риби
(тонни – відсотки порівняно з показником січня-жовтня-2020)
- Водосховища Дніпра – 9 357 тонн (+14,4%)
- Дніпровсько-Бузька естуарна система – 1 157 (+53,7%)
- Річка Дунай – 504 (+50,4%)
- Причорноморські лимани – 107 (+116,3%)
- Інші водойми – 110 тонн (+36,8%)
Водночас промисловими рибалками видобуто:
- Чорне море – 7 660 тонн риби та інших водних біоресурсів
- Азовське море – 2 956
- пониззя ріки Дністер з лиманом і Кучурганським водосховищем – 778
Далеко від України
У зоні дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) судна під прапором України протягом перших 9 місяців року виловили 22 187 тонн криля. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період-2020.
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Аквакультури
За попередніми даними, в Україні виловлено 4 550 тонн товарної аквакультури.
Крім того, на озерах і водосховищах працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури і промислового вилову. Від початку року в режимі СТРГ загалом було добуто 4 085 тонн водних біоресурсів.