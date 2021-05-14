Ринок ананасів увійшов у кризу

Попри зростаючий попит на ананаси постачання фрукту впали. Ринок зіштовхнувся з проблемами через урагани.

Головними постачальниками ананасів є країни Центральної Америки. У листопаді 2020 року урагани "Ета" та "Йота" зачепили цей регіон.

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Повідомляється, що наслідки ураганів не є єдиною причиною збою поставок ананасів, але вони порушили налагоджений ланцюг, через що тепер страждає весь ринок.

Разом з тим попит на ананаси в рази перевищує пропозицію. Через це ціни на фрукт пішли вгору. Коли ситуація стабілізується – наразі невідомо.

Ціни на м'ясо та молоко будуть зростати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24