Українські аграрії розширюють закордонний ринок збуту зерна.

Наприкінці лютого в ОАЕ відбулася одна з найбільших світових виставок харчової промисловості "Gulfood". Представникам акціонерного товариства "Аграрний фонд" вдалося провести ряд переговорів щодо постачання борошна до країн Близького Сходу та Африки.

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Виставка проходила в умовах обмежень у зв'язку з COVID-19, через що залучила значно менше відвідувачів, ніж зазвичай. Але навіть попри це інтерес до товарів українського виробництва не знизився.

Об’єднані Арабські Емірати та інші країни Близького Сходу й Африки зацікавлені в українських продуктах харчування, особливо враховуючи їхню імпортозалежність і глобальні продовольчі проблеми. Тому провідні українські виробники мають великі шанси досягти успіху саме на цих ринках, – йдеться в повідомленні компанії.

Цьогоріч Україна може зібрати надзвичайно високий урожай зернових культур. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна збере рекордний урожай зернових, – прогноз-2021".