Близький Схід та Африка: Україна вийде на нові ринки експорту борошна
Українські аграрії розширюють закордонний ринок збуту зерна.
Джерело:АТ "Аграрний фонд"
Наприкінці лютого в ОАЕ відбулася одна з найбільших світових виставок харчової промисловості "Gulfood". Представникам акціонерного товариства "Аграрний фонд" вдалося провести ряд переговорів щодо постачання борошна до країн Близького Сходу та Африки.
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Виставка проходила в умовах обмежень у зв'язку з COVID-19, через що залучила значно менше відвідувачів, ніж зазвичай. Але навіть попри це інтерес до товарів українського виробництва не знизився.
Об’єднані Арабські Емірати та інші країни Близького Сходу й Африки зацікавлені в українських продуктах харчування, особливо враховуючи їхню імпортозалежність і глобальні продовольчі проблеми. Тому провідні українські виробники мають великі шанси досягти успіху саме на цих ринках, – йдеться в повідомленні компанії.
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