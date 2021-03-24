Негативная для Украины ситуация сложилась на рынке муки: существенно сокращается производство и экспорт этого продукта, в то же время импорт растет.

Снижение производства и экспорта муки обусловлено повышением внутренних цен на пшеницу второго класса, доля которой в себестоимости продукта составляет 70-80%, объясняет директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

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Эксперт отмечает, что ранее Украина, например, из Беларуси импортировала прежде всего ржаную муку, а теперь добавилась еще пшеничная и зерно пшеницы. Кроме того, растет импорт муки из Турции и Италии. Это серьезно сказывается на отечественной мукомольной отрасли, и впоследствии удар ощутят на себе хлебное, кондитерское и макаронное производство.

Экспортный потенциал отечественных мукомолов – 400 тысяч тонн. Такой объем реализовывали за границу в 2014-2016 годах, когда за экспорт продуктов переработки возмещали НДС, а за торговлю зерном – нет. По прогнозам экспертов, в нынешнем сезоне будет экспортировано лишь 120-130 тысяч тонн муки, а общее производство составит менее 1,9 миллиона тонн.

Падение экспорта муки колоссальное. Ежегодно закрываются десятки мельниц. Это следствие полного отсутствия государственной политики в отношении производителей пищевых продуктов. В результате производство сокращается по всем направлениям, не только мукомольном. Такие тенденции характерны также для мясной и молочной отрасли, – резюмирует глава ассоциации "Мукомолы Украины".

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