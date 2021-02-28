Ринок органіки почав швидко зростати через пандемію COVID-19

Від початку пандемії коронавірусу жителі Західної Європи почали споживати більше органічної продукції.

За 2020 рік загальне зростання органічного сектору склало 12,6%. Це найвищий темп, який галузь демонструвала останні 15 років, відзначають експерти.

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Популярність органіки спричинили кілька факторів, серед яких, зокрема, стрімке зростання роздрібної торгівлі в Інтернеті та підвищення свідомості споживачів щодо здорового способу життя.

Багато хто вважає, що органічна їжа поліпшує імунітет. До того ж, карантині заходи, ізоляція спонукають приділяти більше уваги собі, своєму фізичному стану. Один із варіантів піклування про себе люди побачали у здоровій їжі, яка асоціюється з органічними продуктами, – кажуть аналітики.

А що в Україні?

Щодо зростання продажу органіки під час пандемії на українському ринку даних наразі немає. Вітчизняна статистика цей сегмент окремо не рахує.

Земля під органікою

В Євросоюзі також підрахували загальний розмір посівних площ, відведених під органічні сільськогосподарські культури. Які показники? Читайте про це в матеріалі Агро24 "Органічне землеробство: хто лідери в ЄС і яка ситуація в Україні".