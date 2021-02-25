Всі земельні ділянки мають межі, що відділяють їх від інших територій. Іноді виникають ситуації, коли у власника ділянки виникає необхідність встановити межі на місцевості.

Найпоширеніші випадки, коли треба встановити межі:

придбання земельної ділянки новим власником

проведення будівництва на земельній ділянці

буріння свердловин

межові спори із суміжними землевласниками/землекористувачами

пошкодження або втрата раніше встановлених межових знаків

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Встановлення меж земельної ділянки складається з кількох кроків:

Укладення договору із землевпорядною компанією на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі.

Для укладення договору з землевпорядною організацією необхідно надати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

копію документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці (за наявності);

копію документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (за наявності);

рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність або користування з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування.

Підготовчі роботи – аналіз вихідних матеріалів, даних Державного земельного кадастру, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки тощо.

Топографо-геодезичні роботи – виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) інженер-землевпорядник здійснює в присутності власників або користувачів земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноважених ними осіб.

Проведення цієї процедури за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез’явлення можливе лише, якщо вони були належно повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається в акті приймання-передачі межових знаків на відповідне зберігання.

Непогодження сусідами меж земельної ділянки не є підставою для прийняття рішення органами місцевого самоврядування про відмову у затвердженні технічної документації на земельну ділянку та відмови у передачі такої земельної ділянки у власність заявника.

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