Рынок земли: что нужно для установления границ участка на местности
Все земельные участки имеют пределы, отделяющие их от других территорий. Иногда возникают ситуации, когда владелец участка должен установить границы на местности.
Источник:Agronews
Самые распространенные случаи, когда надо установить границы участка:
- приобретение земельного участка новым владельцем
- проведение строительства на земельном участке
- бурение скважин
- пограничные споры со смежными землевладельцами/землепользователями
- повреждение или потеря ранее установленных межевых знаков
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Установление границ земельного участка состоит из нескольких шагов:
- Заключение договора с землеустроительной компанией на составление технической документации для установки (восстановления) границ земельного участка в натуре.
- Для заключения договора с землеустроительной организацией необходимо предоставить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- копию документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество, расположенное на этом земельном участке (при наличии);
- копию документа, удостоверяющего право собственности (пользования) на земельный участок (при наличии);
- решение органа местного самоуправления или органа исполнительной власти о предоставлении разрешения на отвод земельного участка в собственность или пользование с выкопировкой, на которой указано его местоположение.
- Подготовительные работы – анализ исходных материалов, данных Государственного земельного кадастра, правовых оснований предоставления земельного участка в собственность (пользование), сведений о наличии спорных вопросов относительно границ земельного участка и тому подобное.
- Топографо-геодезические работы – выполнение геодезических съемок на местности для определения поворотных точек границ земельных участков и установление межевых знаков.
- Закрепление межевыми знаками границ земельного участка в натуре (на местности) инженер-землеустроитель осуществляет в присутствии владельцев или пользователей земельного участка, владельцев (пользователей) смежных земельных участков или уполномоченных ими лиц.
- Проведение этой процедуры при отсутствии владельцев (пользователей) смежных земельных участков в случае их неявки возможно только, если они были надлежащим образом уведомлены о времени проведения вышеупомянутых работ, о чем отмечается в акте приема-передачи межевых знаков на ответственное хранение.
- Несогласие соседей границ земельного участка не является основанием для принятия решения органами местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и отказе в передаче такого земельного участка в собственность заявителя.
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