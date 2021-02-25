Все земельные участки имеют пределы, отделяющие их от других территорий. Иногда возникают ситуации, когда владелец участка должен установить границы на местности.

Самые распространенные случаи, когда надо установить границы участка: приобретение земельного участка новым владельцем

проведение строительства на земельном участке

бурение скважин

пограничные споры со смежными землевладельцами/землепользователями

повреждение или потеря ранее установленных межевых знаков Обратите внимание! Рынок земли: как продать пай после 1 июля 2021 года Установление границ земельного участка состоит из нескольких шагов: Заключение договора с землеустроительной компанией на составление технической документации для установки (восстановления) границ земельного участка в натуре. Для заключения договора с землеустроительной организацией необходимо предоставить следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

копию документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество, расположенное на этом земельном участке (при наличии);

копию документа, удостоверяющего право собственности (пользования) на земельный участок (при наличии);

решение органа местного самоуправления или органа исполнительной власти о предоставлении разрешения на отвод земельного участка в собственность или пользование с выкопировкой, на которой указано его местоположение. Подготовительные работы – анализ исходных материалов, данных Государственного земельного кадастра, правовых оснований предоставления земельного участка в собственность (пользование), сведений о наличии спорных вопросов относительно границ земельного участка и тому подобное. Топографо-геодезические работы – выполнение геодезических съемок на местности для определения поворотных точек границ земельных участков и установление межевых знаков. Закрепление межевыми знаками границ земельного участка в натуре (на местности) инженер-землеустроитель осуществляет в присутствии владельцев или пользователей земельного участка, владельцев (пользователей) смежных земельных участков или уполномоченных ими лиц. Проведение этой процедуры при отсутствии владельцев (пользователей) смежных земельных участков в случае их неявки возможно только, если они были надлежащим образом уведомлены о времени проведения вышеупомянутых работ, о чем отмечается в акте приема-передачи межевых знаков на ответственное хранение. Несогласие соседей границ земельного участка не является основанием для принятия решения органами местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и отказе в передаче такого земельного участка в собственность заявителя. Земельный налог-2021 На сегодня очень важный вопрос для украинцев – уплата налогов. Обратите внимание на важный материал Агро24 "Земельный налог-2021: когда и сколько платить".