Різке падіння: які продукти подешевшали після Великодня

На Великодні свята очікувано зросли ціни на всю продукцію. Втім, тепер ранні овочі стали доступнішими.

На ринках України вже подешевшали ранні овочі. Зокрема, огірок подешевшав на 69%, імпортний томат – на 42%, кабачок – на 60%, рання капуста – на 23%.

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Втім, певні овочі з борщового набору з осіннього врожаю навпаки подорожчали.

Жовта ріпчаста цибуля нині додала в ціні 80% і продається по 6,8 гривень/кілограм, столовий буряк подорожчав на 20% і тепер коштує 9 гривень/кілограм.

Фактично не змінилися під час свят ціни на молоді овочі борщового набору. За кілограм молодого буряка просять 50 гривень, за кілограм молодої моркви – 70 гривень, а молода картопля коштує 30-60 гривень/кілограм.

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