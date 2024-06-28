Ринок зернових був відносно стабільний

Невелике падіння цін на пшеницю відбулося не лише через зменшення попиту, але й завдяки активній збиральній кампанії в США та очікуванню високої врожайності озимої в Причорноморському регіоні.

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Ринок соняшника та сої залишався відносно стабільними.

З огляду на початок збирання ріпаку в Європі та прогнозів щодо зростання обсягів ріпакової олії нового врожаю, європейські виробники біодизеля скорочують попит на українську соєву та соняшникову олію, що призводить до зниження цін після їхнього різкого зростання в травні. За середньостроковим прогнозом, очікується, що волатильність зросте в міру розвитку вегетаційного періоду,

– зазначають аналітики Української універсальної біржі.

Цінові індикативи станом на 25 червня:

кукурудза – 6 067,65 гривень за тонну (+0,08%);

пшениця 2 класу – 6 987,50 гривень за тонну (-0,01%);

пшениця 3 класу – 6 464,60 гривень за тонну (-0,02%);

пшениця 4 класу – 5 745,05 гривень за тонну (+0,10%);

соя – 17 811,71 гривень за тонну (-0,10%).

Тенденції світового ринку

Минулого тижня ф'ючерси СВОТ на пшеницю продовжували знижуватися через покращення перспектив урожаю озимих сортів Hard Red Winter (HRW). Ф'ючерсні контракти на кукурудзу та сою подешевшали через прогнози щодо сприятливих умов для вирощування цих культур.

Оскільки збір урожаю пшениці в США наближається до 50% завершення, а врожаї в Україні та країні-терориста швидко просуваються, премія, яка раніше була додана через морози та посуху в Чорному морі, була скасована,

– додали аналітики.

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