Росіяни довантажують судна, що йдуть з окупованого Криму

Розслідувачі проєкту SeaKrime "Центру Миротворець" з'ясували, що судно "Матрос Кошка" завантажило 12,15 тисяч тонн пшениці в окупованому Севастополі. Згодом 13,05 тисяч тонн зерна довантажили в порту "Кавказ", де і були виписані документи на всю партію у 25,2 тисячі тонн.

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Це нова схема росіян для завантаження краденого українського збіжжя.

Частина партії завантажена в окупованому Севастополі, потім в порту "Кавказ" способом STS завантажена друга партія пшениці невстановленого походження, а документи виписані на партію зерна в цілому. Таким чином приховується факт суднозаходження в закритий кримський порт,

– зазначають фахівці "Миротворця".

Розслідувачі уточнили, що в окупованому Севастополі зараз немає інших вантажів, окрім збіжжя, викраденого російським агресором на окупованих територіях.

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