Росіяни довантажують судна, що йдуть з окупованого Криму
Розслідувачі проєкту SeaKrime "Центру Миротворець" з'ясували, що судно "Матрос Кошка" завантажило 12,15 тисяч тонн пшениці в окупованому Севастополі. Згодом 13,05 тисяч тонн зерна довантажили в порту "Кавказ", де і були виписані документи на всю партію у 25,2 тисячі тонн.
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Це нова схема росіян для завантаження краденого українського збіжжя.
Частина партії завантажена в окупованому Севастополі, потім в порту "Кавказ" способом STS завантажена друга партія пшениці невстановленого походження, а документи виписані на партію зерна в цілому. Таким чином приховується факт суднозаходження в закритий кримський порт,
– зазначають фахівці "Миротворця".
Розслідувачі уточнили, що в окупованому Севастополі зараз немає інших вантажів, окрім збіжжя, викраденого російським агресором на окупованих територіях.
34 тисячі тонн українського зерна Росія вже вивезла з Херсонщини
- У 2023 році російські компанії експортували щонайменше 34 тисячі тонн українського зерна з Херсонської області на суму в 6,2 мільйона євро.
- Зерно з Херсонщини було вивезено до Азербайджану, Туреччини, Сирії, Ірану, а горох з Криму – до Іспанії.
- Очільник окупованої частини Херсонщини надавав дозволи російським компаніям на експорт української сільгоспродукції з митною знижкою.
- Уряд Росії ухвалив постанову щодо встановлення квот на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій та механізму її експорту.
- Російські компанії, які брали участь у вивезенні зерна, не відповідали на запити до публікації розслідування.