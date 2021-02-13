Російська гречка захопила український ринок

Росія наростила постачання гречки в Україну, а українські аграрії знизили вирощування цієї культури.

Українські аграрії вирощують культури, які вигідно продати за кордон. Через це виробництво гречки за 20 років скоротилися в 4,6 рази. У 2020 році обсяг виробництва гречки склав 104 тисячі тонн.

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Разом з тим, Україна одночасно входить у рейтинг найбільших світових виробників та імпортерів гречки. За даними 2019-го, у цих списках країна займає 3-тю та 4-ту позиції.

Українські аграрії надають перевагу вирощуванню рентабельніших, орієнтованих на експорт культур: пшениці, кукурудзи, соняшника. Серйозну конкуренцію їм складає дешевша за ціною гречка виробництва Російської Федерації, – розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин.

За результатами 2020 року найбільшим імпортером гречки в Україну була Російська Федерація. Її ціна була на 19% нижчою, ніж в інших постачальників, а частка імпорту у грошовому вимірі склала 42%.

Але, за попередніми оцінками, зараз обсяги виробництва гречки на 22% перевищують аналогічний показник торік, що дозволить скоротити об'єми імпорту.

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