Об этом заявил заведующий отделом сахара, продуктов с содержанием сахара и ингредиентов Института продовольственных ресурсов НААН Украины Любомир Хомичак.

Украина способна производить большие объемы перспективной экспортной продукции. Исследования показывают, что существует широкий спектр товаров, на которые есть высокий и устойчивый внешний спрос, – говорит ученый.

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Хомичак, в частности, отметил, что Украина ежегодно производит в среднем 70 миллионов тонн зерна, из которых более 50 миллионов тонн уходят на экспорт в виде сырья. По оценке специалистов, в связи с практическим отсутствием в стране агробизнеса с замкнутым циклом производства, незагруженностью и сокращением существующих мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Украина теряет возможность дополнительно трудоустроить 26,5 тысячи человек в год и получить более 214,3 миллиарда долларов ВВП.

В условиях монополизированной среды украинские аграрии не переходят сами и не способствуют переработчикам переходить на производство муки и других пищевых продуктов замкнутого цикла производства, – объясняет эксперт. – Они сильно завязаны на моделях экспорта сырья – им проще собрать урожай и отправить его, чем развивать мощности и инфраструктуру.

Хомичак приводит такой пример: при глубокой переработке с 1 тонны кукурузы на отечественных предприятиях можно получить ориентировочный доход до 9 тысяч гривен. Поэтому в зависимости от соотношения производимой продукции украинские производители могут получить ориентировочно доход, превышающий более чем в два раза поступления от экспорта зерна.

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