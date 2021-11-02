Про це заявив завідувач відділу цукру, продуктів з вмістом цукру та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН України Любомир Хомичак.

Україна здатна виробляти значні обсяги перспективної експортної продукції. Дослідження показують, що існує широкий спектр товарів, на які є високий і стійкий зовнішній попит, – каже науковець.

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Хомичак, зокрема, відзначив, що Україна щорічно виробляє в середньому 70 мільйонів тонн зерна, з яких понад 50 мільйонів тонн йдуть на експорт у вигляді сировини. За оцінкою фахівців, у зв'язку з практичною відсутністю в країні агробізнесу із замкнутим циклом виробництва, незавантаженістю та скороченням існуючих потужностей підприємств харчової та переробної промисловості Україна втрачає можливість додатково працевлаштувати 26,5 тисяч людей на рік і отримати більше 214,3 мільярда доларів ВВП.

В умовах монополізованого середовища українські аграрії не переходять самі та не сприяють переробникам переходити на виробництво борошна та інших харчових продуктів замкнутого циклу виробництва, – пояснює експерт. – Вони сильно зав'язані на моделях експорту сировини – їм простіше зібрати врожай та відправити його, ніж розвивати потужності та інфраструктуру.

Хомичак наводить такий приклад: за умови глибокої переробки з 1 тонни кукурудзи на вітчизняних підприємствах можна отримати орієнтовний дохід до 9 тисяч гривень. Тож залежно від співвідношення виробленої продукції українські виробники можуть отримати орієнтовно дохід, що перевищує більш ніж удвічі надходження від експорту зерна.

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