Абсолютный максимум: Украина собрала рекордный урожай

Более 106 миллионов тонн – таков новый рекорд Украины по сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая, – написал Лещенко на фейсбуке. – Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 миллионов тонн, превысив свой прогноз. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства.

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Рекорд в цифрах

Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 миллионов тонн, масличных – 22,6 миллионов тонн.

Показатели урожая по культурам (в тоннах)

Зерновые:

пшеница – 32,4 млн

ячмень –10 млн

гречка – 110 тысяч

Зернобобовые:

кукуруза – 40 млн

горох – 581,5 тысяч

просо – 191 тысяча

Масличные:

подсолнечник – 16,3 млн

соя – 3,4 млн

рапс – 2,9 млн

Где самые большие урожаи?

Лидерами по намолоту зерна стали (миллионы тонн):

Виннитчина – 6,7

Черниговщина – 6,2

Полтавщина – 5,7

Одесщина – 5,2

По урожайности зерна наилучший показатель в Хмельницкой области – 87,1 центнера с гектара.

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Почему удалось установить рекорд?

Год оказался рекордным не без учета благоприятных почвенно-климатических условий, но и благодаря государственной помощи сельскому хозяйству, – говорит Лещенко. – Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" аграрии получили более 30 миллиардов гривен кредитов на максимально выгодных условиях.

Министр добавил, что в следующем году будет запущен Фонд частичного гарантирования кредитов, что позволит профинансировать на 24 миллиарда гривен малых аграриев, возделывающих до 500 гектаров земли и которым ранее был закрыт доступ к кредитованию.