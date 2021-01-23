AgroPlanner – это специализированная CRM-система, которая позволяет хранить в одном месте всю информацию о клиентах-аграриях, планировать продажи и повышать финансовые показатели предприятий.

Украинская ИТ-компания Fitelio разработала специализированную CRM систему AgroPlanner для аграрных дистрибьюторов, сообщает Агробизнес сегодня.

Интересно Земельный налог-2021: когда и сколько платить​

Сервис позволяет собрать все данные о цепочке продаж, которые часто хранятся в разных списках и таблицах, на одной платформе. Также к каждому пункту или разделу с информацией о клиентах можно оставлять заметки. Это поможет наладить и улучшить клиентоориентированность.

Как это работает

Менеджер добавляет в базу хозяйство. Там указывает его площадь, какие культуры выращивают, какими препаратами пользуются, какие конкуренты. Добавляет контакты и количество нужной продукции. А уже после встреч оставляет заметки, где указывает дополнительные детали: удобный мессенджер или напоминание о следующей встрече.

Имеющиеся системы на рынке – очень громоздкие и не подходят под нужды агросферы. AgroPlanner – это попытка сделать первый шаг на пути к автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Многие менеджеры агропредприятий имеют различные навыки работы с программами, поэтому мы старались сделать ее понятной, легкой и интуитивной в использовании, – рассказывает СЕО Fitelio Георгий Варданян.

Компания предлагает для аграриев бесплатное тестирование платформы. Для этого нужно прислать заявку на почту meet@fitel.io. В портфолио Fitelio – мобильное приложение для BASF и другие проекты.

Как писал Агро 24, в Бразилии установили рекорд по засеянным в сутки площадям.