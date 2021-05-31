Официальный сайт Верховной Рады сообщает, что в планах на рассмотрение такие законопроекты:

о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами №4568



о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных №4396



о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины №2289



о внесении изменений в Закон Украины "О землеустройстве" по унификации некоторых видов документации по землеустройству №4515



о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно №4592

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Также 2 июня состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. На нем будут обсуждаться такие проекты законов: