Официальный сайт Верховной Рады сообщает, что в планах на рассмотрение такие законопроекты:
- о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами №4568
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных №4396
- о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины №2289
- о внесении изменений в Закон Украины "О землеустройстве" по унификации некоторых видов документации по землеустройству №4515
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно №4592
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Также 2 июня состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. На нем будут обсуждаться такие проекты законов:
- о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно упрощения процедуры экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян) № 3680 и №3680-1
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, на ней расположено) №5248
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов оценочной деятельности №5317 и №5317-1
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие передачу мелиоративных систем во временное пользование №3852
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств №4046