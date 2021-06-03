"Аграрные" изменения в Кабмине: кого уволили и назначили, – СМИ

2 июня Кабинет министров Украины принял на заседании несколько кадровых решений, сообщают СМИ. В том числе, в ведомствах, опекающих сельское хозяйство – Минагрополитики, Минэкономики и Госгеокадастре.

На Правительственном портале информация о кадровых изменениях пока не обнародована. Но несколько СМИ, а также народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале опубликовали следующие данные.

Обратите внимание! Верховная Рада рассмотрит на этой неделе 5 аграрных законопроектов: список

Кабмин уволил:

Сергея Глущенко – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Александра Романишина – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Олега Пилата – с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Кабмин назначил:

Владимира Гринюка – первым заместителем министра экономики Украины

Кристину Голубицкую – заместителем министра экономики Украины

Сергея Теленика – заместителем министра экономики Украины

Тараса Дзебу – заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Игоря Кузина – заместителем Министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом Украины

Временно возложены исполнения обязанностей:

Председателя Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины – на Андрея Забугу.

Первая ласточка в Минагрополитики

Первая смена в обновленном Минагрополитики состоялась неделю назад, когда на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины назначили Тараса Высоцкого.

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