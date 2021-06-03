"Аграрные" изменения в Кабмине: кого уволили и назначили, – СМИ

3 июня 2021 , 09:50
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Источник:

24 канал

2 июня Кабинет министров Украины принял на заседании несколько кадровых решений, сообщают СМИ. В том числе, в ведомствах, опекающих сельское хозяйство – Минагрополитики, Минэкономики и Госгеокадастре.

На Правительственном портале информация о кадровых изменениях пока не обнародована. Но несколько СМИ, а также народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале опубликовали следующие данные.

Обратите внимание! Верховная Рада рассмотрит на этой неделе 5 аграрных законопроектов: список

Кабмин уволил:

  • Сергея Глущенко – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
  • Александра Романишина – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
  • Олега Пилата – с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Кабмин назначил:

  • Владимира Гринюка – первым заместителем министра экономики Украины
  • Кристину Голубицкую – заместителем министра экономики Украины
  • Сергея Теленика – заместителем министра экономики Украины
  • Тараса Дзебу – заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Игоря Кузина – заместителем Министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом Украины

Временно возложены исполнения обязанностей:

  • Председателя Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины – на Андрея Забугу.

Первая ласточка в Минагрополитики

Первая смена в обновленном Минагрополитики состоялась неделю назад, когда на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины назначили Тараса Высоцкого.

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Автор: Олег Терещенко