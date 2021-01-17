Житомирщина в этом году сумела вырастить более 18 тысяч тонн гречки и побить собственный рекорд.

Урожай гречки в Житомирской области, которая является лидером по площадям посевов этой культуры, по итогам 2020 составил 18,3 тысяч тонн, что является новым рекордом. Об этом написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

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Кроме того, Житомирщина зафиксировала новый рекорд урожая овса – 97,9 тысяч тонн.

Главным негативным фактором для аграриев стала скорее "пандемия изменений климата", последствия которой мы ощущаем каждый год. Неблагоприятные погодные условия негативно сказались на урожайности некоторых сельскохозяйственных культур, – написал Бунечко.

Также он добавил, что в 2020 году на поддержку аграриев направили 150 миллионов гривен.

Отметим, что в 2019 году почти четверть всего производства гречки в Украине приходилась на Житомирскую область, а лидером по урожайности гречки стала Винницкая область.

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