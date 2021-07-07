Белок из пива и картофеля: впечатляющий прорыв ученых

Здоровую пищу можно получать из сельскохозяйственных отходов. Испанские ученые создали производство, которое позволяет получать белок из отходов и остатков.

Производство с помощью искусственного интеллекта позволяет путем ферментации побочных и пищевых отходов Получить высокоценные белок. В процессе употребляют сахар, пшеницу, кукурузу, пиво, картофель, фрукты и то, что могло бы пойти в пищу для животных.Согласно подсчетам, уже к 2050 году производство продовольствия должно вырасти ориентировочно на 60%. Для этого площадь сельскохозяйственных угодий должна вырасти на 593 миллиона гектаров – это вдвое больше, чем площадь Индии.

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Стартап MOA Foodtech, который базируется в Испании, имеет цель получать устойчивый белок из сельскохозяйственных и пищевых отходов.

Исследователи стартапа создали метод, который позволяет получить здоровую пищу из существующих отходов.

Производство с помощью искусственного интеллекта позволяет путем ферментации побочных и пищевых отходов получить высокоценный белок. В процессе используют сахар, пшеницу, кукурузу, пиво, картофель, фрукты и то, что могло бы пойти в пищу для животных.

Работники стартапа утверждают, что по сравнению с говядиной, их продукт требует меньше на 98% воды, 99% – земли и создает на 85% меньший углеродный след.

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