Украинские аграрии могут столкнуться с новым опасным вредителем, который может распространиться в Украине из-за теплого климата.

Вместе с импортированной продукцией через морские и речные порты, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом может попасть опасный карантинный вредитель – капровый жук. Об этом предупреждает Управление фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотслужбы в Херсонской области.

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Сейчас вредитель на территории Украины отсутствует, но "потепление" климата создало благоприятные условия для заселения и развития капрового жука, который поражает большинство зерновых, бобовых культур и продуктов их переработки.

Взрослые жуки не питаются и не летают. Срок жизни личинки жука может составлять до 150 дней. Они подвижны, прячутся от света, зерно перерабатывают до порошкообразного состояния, способны пробираться к пище через плотные преграды, прогрызая полиэтилен, крафт-бумагу и фольгу.

Колонии потомства капрового жука проявляют круглосуточную активность, питаясь без перерыва. В результате чего поврежденное до такого состояния зерно, продукты переработки гораздо быстрее поражаются плесневыми грибами, которые портятся, выделяя при этом вредные и канцерогенные вещества.

При неблагоприятных условиях, критическом увеличении популяции личинки впадают в диапаузу. Насекомые заползают в щели, где замирают на разный срок – от нескольких недель до четырех лет. Оживают они после появления свежего корма. Потомство капрового жука не погибает при небольших отрицательных температурах.

Наличие в растительной продукции личиночных шкурок – первое свидетельство заселения ее личинками. Также на наличие капрового жука указывает поврежденное зерно (измельченные в результате питания личинок), экскременты. В таком случае важно придерживаться строгих карантинных мероприятий и в случае обнаружения немедленно проводить мероприятия по локализации и ликвидации.

Самой радикальной уничтожающей мерой борьбы с капровым жуком остается химическая дезинсекция: влажная, аэрозольная или газовая.

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