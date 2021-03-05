Украинские аграрии расширяют зарубежный рынок сбыта зерна.

В конце февраля в ОАЭ состоялась одна из крупнейших мировых выставок пищевой промышленности "Gulfood". Представителям акционерного общества "Аграрный фонд" удалось провести ряд переговоров о поставке муки в страны Ближнего Востока и Африки.

К теме Украинские молочные продукты будут экспортировать в Японию

Выставка проходила в условиях ограничений в связи с COVID-19, из-за чего привлекла гораздо меньше посетителей, чем обычно. Но даже несмотря на это интерес к товарам украинского производства не снизился.

Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока и Африки заинтересованы в украинских продуктах питания, особенно учитывая их импортозависимость и глобальные продовольственные проблемы. Поэтому ведущие украинские производители имеют большие шансы добиться успеха именно на этих рынках, – говорится в сообщении компании.

В этом году Украина может собрать чрезвычайно высокий урожай зерновых культур. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина соберет рекордный урожай зерновых – прогноз-2021".