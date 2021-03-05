Ближний Восток и Африка: Украина выйдет на новые рынки экспорта муки
Украинские аграрии расширяют зарубежный рынок сбыта зерна.
Источник:АТ "Аграрний фонд"
В конце февраля в ОАЭ состоялась одна из крупнейших мировых выставок пищевой промышленности "Gulfood". Представителям акционерного общества "Аграрный фонд" удалось провести ряд переговоров о поставке муки в страны Ближнего Востока и Африки.
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Выставка проходила в условиях ограничений в связи с COVID-19, из-за чего привлекла гораздо меньше посетителей, чем обычно. Но даже несмотря на это интерес к товарам украинского производства не снизился.
Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока и Африки заинтересованы в украинских продуктах питания, особенно учитывая их импортозависимость и глобальные продовольственные проблемы. Поэтому ведущие украинские производители имеют большие шансы добиться успеха именно на этих рынках, – говорится в сообщении компании.
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