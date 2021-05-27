По словам специалистов, рост цен на хлеб предполагался давно, но покупателям не стоит волноваться.

Интересно Средства защиты растений: выбор, внесение, утилизация – что обязательно надо знать аграрию

Подорожание хлеба составит 2-3% и растянется на все лето. Затем колебаний цен в этом году уже не будет и стоимость хлеба останется стабильной.

Мы видели 2020 год с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось, – подчеркнул председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко Алексей Дорошенко.

Цикады заполонили Соединенные Штаты. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Спали 17 лет: США заполонили миллиарды цикад".