Украинцам стоит готовиться к подорожанию масла. Этому будет способствовать увеличение экспорта подсолнечника.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, с наступлением 2021 года Украина увеличила экспорт семян подсолнечника в более чем 3 раза.

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В январе и феврале Украина отгрузила на внешние рынки 32 тысяч тонн семян подсолнечника. Прибыль составила на 13,27 миллионов долларов. В натуральном выражении экспорт подсолнечника вырос более чем 3 раза относительно соответствующего прошлогоднего периода, а в денежном – в 3 раза.

Основными направлениями экспорта украинского подсолнечника стали Турция, Молдова, Германия, Финляндия и Бельгия.

Кроме того, цена на подсолнечник продолжает рекордно расти. На Николаевщине пока масличная культура подорожала на 625 гривен/тонна, а в Одесской области ценовой индикатор изменился на 500 гривен/тонна.

Американському аграрному стартапу вдалося залучити великі інвестиції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Полуничний стартап у США отримав 50 мільйонів доларів".