Ціна олії знову зробить стрибок
Українцям варто готуватися до подорожчання олії. Цьому сприятиме збільшення експорту соняшника.
Джерело:Glavkom
Як свідчать дані Державної митної служби України, з настанням 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в понад 3 рази.
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У січні та лютому Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тисяч тонн насіння соняшника. Прибуток склав на 13,27 мільйонів доларів. У натуральному вираженні експорт соняшнику виріс в понад 3 рази відносно відповідного минулорічного періоду, а в грошовому – в 3 рази.
Основними напрямками експорту українського соняшнику стали Туреччина, Молдова, Німеччина, Фінляндія та Бельгія.
Окрім того, ціна на соняшник продовжує рекордно зростати. На Миколаївщині наразі олійна культура подорожчала на 625 гривень/тонна, а на Одещині ціновий індикатор змінився на 500 гривень/тонна.
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