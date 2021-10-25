Цена земли, дорогой картофель и выгодный топинамбур: важнейшие агроновости недели

Какова сейчас средняя стоимость гектара украинской земли? Заработают ли аграрии на дорогом картофеле? За сколько можно продать топинамбур? Почему Украина – "Подсолнечная страна"? Ответы на эти и другие важные вопросы на сельскохозяйственную тему – в обзоре недели Агро24 (18 – 24 октября).

Недавно в Украине подводили итоги после 100 дней внедрения рынка земли. Самый обсуждаемый вопрос: сколько теперь стоит сельскохозяйственный гектар?

Ответ – в новости Агро24 "Цена гектара земли в Украине: какой сейчас показатель".

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Вместо заработка – проблемы

Картофель может "подбросить" аграриям неприятный сюрприз

В начале нынешнего сезона в Украине была низкая цена на картофель из-за так называемого "Южного фактора". Перед сбором овоща в южных регионах страны шли обильные дожди, и как только они прекратились, производители одновременно принялись собирать урожай. Таким образом, в августе было создано давление на цену раннего картофеля. Но уже в сентябре цена начала расти…

Этот, на первый взгляд, позитивный для аграриев процесс на самом деле скрывает опасность. Какую именно? Читайте в материале "Высокая цена картофеля спровоцирует серьезные проблемы для украинских производителей".

Чтобы не плакать от лука…

Каждый фермер хочет, чтобы его усилия и труд давали максимальный результат. Способствовать этому может знание важных нюансов. Например, урожай лука напрямую зависит от схемы посадки растения.

Подробности здесь: "Лучший урожай: как правильно сеять лук".

Прибыльный топинамбур

Топинамбур выращивать выгодно

В Волынской области в этом году впервые высадили топинамбур. Фермеры хозяйства "Дворище", которые взялись за новое дело на землях Люблинецкой территориальной общины Ковельского района, рассчитывают получить хорошие прибыли по реализации как корнеплодов, так и стебля растения.

Куда пойдет собранный урожай и какую прибыль ожидают фермеры? Об этом в новости Агро24 "Экзотический топинамбур начали выращивать на Волыни".

Необычный сок

Попробовать себя в роли фермера могут и жители городов. Например, вполне реально зарабатывать на переработке микрозелени, ведь здоровое питание набирает все большую популярность. Среди лидеров такой переработки – ростки пшеницы, сок из которых особенно почитают в Европе.

Подробнее читайте об этом в материале "Сок из пшеницы: полезный напиток приобретает популярность".

Подсолнечник – украинская культура

Подсолнечник – стратегическая для Украины культура

Это действительно так – судите сами. Первые посевы подсолнечника "промышленных масштабов" в Украине датированы началом ХІХ века. Тогда по культуре только учились делать масло, а посевные площади были на уровне 5 тысяч гектаров. За менее чем полторы сотни лет Украина стала мировым лидером по производству подсолнечника и крупнейшим экспортером масла.

Эксперты департамента BASF Agricultural Solutions воссоздали ретроспективу увеличения посевных площадей подсолнечника в Украине и определили ключевые моменты, которые повлияли на позиции отечественных аграриев на мировом рынке.

Подробности инфографика – в аналитической статье "200 лет подсолнечника в Украине: от посевов на 5 тысяч гектаров – до мирового лидерства".

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