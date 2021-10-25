Нещодавно в Україні підбивали підсумки після 100 днів впровадження ринку землі. Найбільш обговорюване питання: скільки тепер коштує сільськогосподарський гектар?

Відповідь – у новині Агро24 "Ціна гектара землі в Україні: який зараз показник".

Зверніть увагу! Як зареєструвати земельну ділянку: інструкція Держгеокадастру

Замість заробітку – проблеми



Картопля може "підкинути" аграріям неприємний сюрприз

На початку нинішнього сезону в Україні була низька ціна на картоплю через так званий "південний фактор". Перед збором овоча у південних регіонах країни йшли рясні дощі, і щойно вони припинилися, виробники одночасно взялися збирати урожай. Таким чином, у серпні було створено тиск на ціну ранньої картоплі. Але вже у вересні ціна почала зростати…

Цей, на перший погляд, позитивний для аграріїв процес насправді приховує небезпеку. Яку саме? Читайте в матеріалі "Висока ціна картоплі спровокує серйозні проблеми для українських виробників".

Щоб не плакати від цибулі…

Кожен фермер хоче, аби його зусилля та праця давали максимальний результат. Сприяти цьому може знання важливих нюансів. Наприклад, урожай цибулі напряму залежить від схема посадки рослини.

Подробиці тут: "Найкращий урожай: як правильно сіяти цибулю".

Прибутковий топінамбур



Топінамбур вирощувати вигідно

У Волинській області цьогоріч вперше висадили топінамбур. Фермери господарства "Дворище", які взялися за нову справу на землях Люблинецької територіальної громади Ковельського району, розраховують отримати хороші прибутки з реалізації як корнеплодів, так і стебла рослини.

Куди піде зібраний врожай і який прибуток очікують фермери? Про це в новині Агро24 "Екзотичний топінамбур почали вирощувати на Волині".

Незвичайний сік

Спробувати себе у ролі фермера можуть нині й жителі міст. Наприклад, цілком реально заробляти на переробці мікрозелені, адже здорове харчування набирає все більшої популярності. Серед лідерів такої переробки – паростки пшениці, сік з яких особливо шанують у Європі.

Детальніше читайте про це у матеріалі "Сік із пшениці: корисний напій здобуває популярність".

Соняшник – українська культура



Соняшник – стратегічна для України культура

Це справді так – судіть самі. Перші посіви соняшника "промислових масштабів" в Україні датовані початком ХІХ століття. Тоді з культури лише вчилися робити олію, а посівні площі були на рівні 5 тисяч гектарів. За менше як півтори сотні років Україна стала світовим лідером з виробництва соняшнику та найбільшим експортером олії.

Експерти департаменту BASF Agricultural Solutions відтворили ретроспективу збільшення посівних площ соняшника в Україні та визначили ключові моменти, які вплинули на позиції вітчизняних аграріїв на світовому ринку.

Подробиці та інфогрфіка – в аналітичній статті "200 років соняшника в Україні: від посівів на 5 тисяч гектарів – до світового лідерства".

До теми BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування