Ценовые рекорды лука и риса, крупнейшая ферма креветок в Украине: важнейшие агроновости недели
Источник:24 канал
На днях в Украине несколько аграрных товаров установили рекорд стоимости. В Николаевской области открыли креветочную акваферму. Россия ввела квоты на удобрения… Эти и другие важные сельскохозяйственные новости – в обзоре недели Агро24 (1 – 7 ноября).
Экспортная цена на украинский лук уже несколько сезонов держится на рекордно низком уровне и сейчас самая низкая за последние четыре года. Но в то же время значительно возросли объемы и расширилась география экспорта этого овоща.
Почему так происходит и каковы цены на рынке? Читайте в новости "Украинский лук бьет мировые рекорды".
Не отстает от лука и подсолнечное масло, стоимость которого также растет рекордными темпами, и нет никаких факторов, свидетельствующих о том, что в будущем этот процесс остановится.
Чего ждать украинцам? Об этом в материале Агро24 "Никаких препятствий: цены на растительное масло продолжат стремительно расти".
Рис удивляет ценой / Фото: Depositphotos
Между тем довольно неожиданно в Украине подорожал еще и рис, побив рекорд стоимости за последние 4 года. Это произошло, несмотря на высокий урожай в этом году, которого, по прогнозам экспертов, должно вполне хватить для покрытия внутренних потребностей.
Тогда почему же выросли цены на крупу? Объяснение здесь: "В Украине неожиданно подорожал рис".
Королевский размах
В Николаевской области на Тилигульском лимане заработало предприятие "Акваферма Тилигул", где будут выращивать королевскую креветку. Эта ферма по своей специализации установила рекорд Украины в категории "Наибольший объект" в номинации "Наибольшая акваферма по выращиванию креветки". Компания получила официальное подтверждение достижения Национального реестра рекордов Украины.
Подробности в новости Агро24 "Крупнейшая в Украине: в Николаевской области открыли креветочную акваферму".
Альтернатива мясу
Конопля – ценное сырье / Фото: Pixabay
Создание заменителей мяса стало мировым трендом. Прогрессом в этой области может похвастаться и Украина: отечественная компания VITEO Hemp выращивает коноплю и делает из нее протеин!
Интересно, верно? Тогда это для вас: "Альтернатива мясу, тормозящая старение".
Россия поплатилась за газовый шантаж
Правительство РФ разработало проект постановления о введении на полгода квот на экспорт азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Причина – рост цены газа и его дефицит на мировых рынках, что, как известно, спровоцировала своими действиями Россия.
О нюансах этой ситуации читайте здесь: "Россия вводит квоты на удобрения".
Биопрепараты для защиты растений
Фрукты нуждаются в защите
Компания BASF – мировой лидер по продаже биопрепаратов для обработки семян. Эта ниша в последние годы начала активно расти, что, в частности, связано с уменьшением влияния сельского хозяйства на окружающую среду и развитием, новейшими исследовательскими разработками и инновациями в области биологии. Поэтому в портфолио BioSolutions компании BASF появляется все большее количество препаратов биологической защиты. Аграрии всего мира используют их в качестве дополнения или альтернативы традиционным средствам защиты растений.
Детали и комментарии экспертов – в статье Агро24 "45 биопрепаратов в портфолио: как BASF переводит защиту растений в sustainable-формат".