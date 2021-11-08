Ценовые рекорды лука и риса, крупнейшая ферма креветок в Украине: важнейшие агроновости недели

На днях в Украине несколько аграрных товаров установили рекорд стоимости. В Николаевской области открыли креветочную акваферму. Россия ввела квоты на удобрения… Эти и другие важные сельскохозяйственные новости – в обзоре недели Агро24 (1 – 7 ноября).

Экспортная цена на украинский лук уже несколько сезонов держится на рекордно низком уровне и сейчас самая низкая за последние четыре года. Но в то же время значительно возросли объемы и расширилась география экспорта этого овоща.

Почему так происходит и каковы цены на рынке? Читайте в новости "Украинский лук бьет мировые рекорды".

Не отстает от лука и подсолнечное масло, стоимость которого также растет рекордными темпами, и нет никаких факторов, свидетельствующих о том, что в будущем этот процесс остановится.

Чего ждать украинцам? Об этом в материале Агро24 "Никаких препятствий: цены на растительное масло продолжат стремительно расти".



Рис удивляет ценой / Фото: Depositphotos

Между тем довольно неожиданно в Украине подорожал еще и рис, побив рекорд стоимости за последние 4 года. Это произошло, несмотря на высокий урожай в этом году, которого, по прогнозам экспертов, должно вполне хватить для покрытия внутренних потребностей.

Тогда почему же выросли цены на крупу? Объяснение здесь: "В Украине неожиданно подорожал рис".

Королевский размах

В Николаевской области на Тилигульском лимане заработало предприятие "Акваферма Тилигул", где будут выращивать королевскую креветку. Эта ферма по своей специализации установила рекорд Украины в категории "Наибольший объект" в номинации "Наибольшая акваферма по выращиванию креветки". Компания получила официальное подтверждение достижения Национального реестра рекордов Украины.

Подробности в новости Агро24 "Крупнейшая в Украине: в Николаевской области открыли креветочную акваферму".

Альтернатива мясу



Конопля – ценное сырье / Фото: Pixabay

Создание заменителей мяса стало мировым трендом. Прогрессом в этой области может похвастаться и Украина: отечественная компания VITEO Hemp выращивает коноплю и делает из нее протеин!

Интересно, верно? Тогда это для вас: "Альтернатива мясу, тормозящая старение".

Россия поплатилась за газовый шантаж

Правительство РФ разработало проект постановления о введении на полгода квот на экспорт азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Причина – рост цены газа и его дефицит на мировых рынках, что, как известно, спровоцировала своими действиями Россия.

О нюансах этой ситуации читайте здесь: "Россия вводит квоты на удобрения".

Биопрепараты для защиты растений



Фрукты нуждаются в защите

Компания BASF – мировой лидер по продаже биопрепаратов для обработки семян. Эта ниша в последние годы начала активно расти, что, в частности, связано с уменьшением влияния сельского хозяйства на окружающую среду и развитием, новейшими исследовательскими разработками и инновациями в области биологии. Поэтому в портфолио BioSolutions компании BASF появляется все большее количество препаратов биологической защиты. Аграрии всего мира используют их в качестве дополнения или альтернативы традиционным средствам защиты растений.

Детали и комментарии экспертов – в статье Агро24 "45 биопрепаратов в портфолио: как BASF переводит защиту растений в sustainable-формат".