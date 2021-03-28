Цены на бобовые снова стремительно пошли вверх
Мировые цены на бобовые вновь активно растут. Одной из причин стало уменьшение посевных площадей под культурами.
Источник:Пропозиція
По состоянию на начало текущего года цены на горох на украинском рынке дошли до 10 тысяч гривен/тонна. Это на 59% превышает прошлогодний показатель.
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Чечевица подорожала за год почти вдвое – до 17-19 тысяч гривен/тонна, а иногда цены доходят до 20-21 тысяч гривен/тонна.
Нут в течение года подорожал на 87% и сейчас стоит 16-18 тысяч гривен/тонна. Цены на фасоль за год выросли на 43% и превысили 20 тысяч гривен/тонна.
Главная причина такого роста цен – уменьшение посевных площадей под бобовыми культурами в предыдущие годы.
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