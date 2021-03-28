Мировые цены на бобовые вновь активно растут. Одной из причин стало уменьшение посевных площадей под культурами.

По состоянию на начало текущего года цены на горох на украинском рынке дошли до 10 тысяч гривен/тонна. Это на 59% превышает прошлогодний показатель.

К теме В Украине вывели новый сорт сои с высокой урожайностью

Чечевица подорожала за год почти вдвое – до 17-19 тысяч гривен/тонна, а иногда цены доходят до 20-21 тысяч гривен/тонна.

Нут в течение года подорожал на 87% и сейчас стоит 16-18 тысяч гривен/тонна. Цены на фасоль за год выросли на 43% и превысили 20 тысяч гривен/тонна.

Главная причина такого роста цен – уменьшение посевных площадей под бобовыми культурами в предыдущие годы.

В ближайшее время стоит ожидать подорожания мясной продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Мясо в Украине подорожает, – прогноз и объяснение производителей".