Закупочные цены на продовольственные культуры растут и уверенно обошли прошлогодние показатели.

Цены на основные продовольственные культуры в Украине продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные АПК Украины.

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Сейчас цена на пшеницу по сравнению с прошлым годом демонстрирует следующие показатели (без учета НДС):

2 класс – 7,629 тысяч гривен/тонна (+58 гривен);

3 класс – 7,575 тысяч гривен/тонна (+57 гривен);

4 класс – 7,393 тысяч гривен/тонна (+58 гривен).

Выросли цены и на другие зерновые культуры. Рожь 18 декабря стоила 5,458 тысяч гривен/тонна (без НДС), что на 3 грн больше, чем в прошлом году.

Тонна кукурузы в среднем стоит 6,822 тысяч гривен, это на 81 грн больше, чем в прошлом году. Ячмень 3 класса стоит 6,932 тысяч гривен/тонна – это на 70 гривен дороже, чем в 2019-м.

Бесспорным лидером по росту цен является подсолнечник. 24 декабря его средняя стоимость составляла 18,210 тысяч гривен/тонна, что на 108 гривен дороже, чем в 2019 году.