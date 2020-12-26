Цены на продовольственные культуры продолжают расти
Закупочные цены на продовольственные культуры растут и уверенно обошли прошлогодние показатели.
Цены на основные продовольственные культуры в Украине продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные АПК Украины.
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Сейчас цена на пшеницу по сравнению с прошлым годом демонстрирует следующие показатели (без учета НДС):
- 2 класс – 7,629 тысяч гривен/тонна (+58 гривен);
- 3 класс – 7,575 тысяч гривен/тонна (+57 гривен);
- 4 класс – 7,393 тысяч гривен/тонна (+58 гривен).
Выросли цены и на другие зерновые культуры. Рожь 18 декабря стоила 5,458 тысяч гривен/тонна (без НДС), что на 3 грн больше, чем в прошлом году.
Тонна кукурузы в среднем стоит 6,822 тысяч гривен, это на 81 грн больше, чем в прошлом году. Ячмень 3 класса стоит 6,932 тысяч гривен/тонна – это на 70 гривен дороже, чем в 2019-м.
Бесспорным лидером по росту цен является подсолнечник. 24 декабря его средняя стоимость составляла 18,210 тысяч гривен/тонна, что на 108 гривен дороже, чем в 2019 году.
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