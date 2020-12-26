Закупівельні ціни на продовольчі культури зростають та впевнено обійшли минулорічні показники.

Ціни на основні продовольчі культури в Україні продовжують зростати. Про це свідчать дані АПК України.

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Нині ціна на пшеницю в порівнянні з минулим роком демонструє такі показники (без урахування ПДВ):

2 клас – 7,629 тисяч гривень/тонна (+58 гривень);

3 клас – 7,575 тисяч гривень/тонна (+57 гривень);

4 клас – 7,393 тисяч гривень/тонна (+58 гривень);

Зросли ціни й на інші зернові культури. Жито станом на 18 грудня коштувало 5,458 тисяч гривень/тонна (без ПДВ), що на 3 грн більше, ніж минулого року.

Тонна кукурудзи в середньому коштує 6,822 тисяч гривень, це на 81 грн більше, ніж минулоріч. Ячмінь 3 класу коштує 6,932 тисяч гривень/тонна – це на 70 гривень дорожче, ніж у 2019-му.

Безперечним лідером за зростанням цін є соняшник. Станом на 24 грудня його середня вартість становить 18,210 тисяч гривень/тонна, що на 108 гривень дорожче, ніж минулоріч.