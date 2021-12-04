Инициатива о возвращении госрегулирования на социально значимые продукты питания содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании", который зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.
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Авторы законопроекта предлагают осуществлять госрегулирование цен на продукты питания "путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя".
Какие продукты могут "регулировать"?
Список социальных продуктов питания составляет Кабмин Украины. Но, согласно законопроекту, правительство обязано будет ввести госрегулирование цен на следующие продукты:
- крупа гречневая
- сахар-песок
- мука пшеничная высшего сорта
- вермишель из муки высшего сорта пшеницы
- молоко пастеризованное жирностью 2,5%
- хлеб ржано-пшеничный
- батон из пшеничной муки
- яйца куриные категории С1
- тушка куриная
- вода минеральная негазированная
- масло сливочное жирностью 72,5%
- масло подсолнечное
В пояснительной записке к законопроекту нардепы отмечают, что, по их данным, именно из-за отмененного госурегулирования 1 июля 2017 года произошел рост цен на социальные продукты питания.
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Есть ли госрегулирование в ЕС?
Инициаторы законопроекта уверяют, что в странах Евросоюза госрегулирование цен распространяется на подавляющую часть продукции аграрного сектора – 88 – 97%. Там, в первую очередь, осуществляется надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс и подсолнечник), а также крупный рогатый скот, молоко, сахар и оливковое масло.