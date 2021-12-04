Ініціатива щодо повернення держрегулювання на соціально значущі продукти харчування міститься у законопроєкті №6374 про внесення змін до закону "Про ціни та ціноутворення", який зареєстрований у Верховній Раді 2 грудня.
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Автори законопроєкту пропонують здійснювати держрегулювання цін на продукти харчування "шляхом встановлення граничної торгової надбавки (націнки), яка може бути не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у їхнього виробника".
Які продукти можуть "регулювати"?
Перелік соціальних продуктів харчування складає Кабмін України. Але, згідно із законопроєктом, уряд зобов'язаний буде запровадити держрегулювання цін на такі продукти:
- крупа гречана
- цукор-пісок
- борошно пшеничне вищого ґатунку
- вермішель із борошна вищого ґатунку пшениці
- молоко пастеризоване жирністю 2,5%
- хліб житньо-пшеничний
- батон із пшеничного борошна
- яйця курячі категорії С1
- тушка куряча
- вода мінеральна негазована
- масло вершкове жирністю 72,5%
- олія соняшникова
У пояснювальній записці до законопроєкту нардепи наголошують, що, за їхніми даними, саме через скасоване 1 липня 2017 року держурегулювання відбулося зростання цін на соціальні продукти харчування.
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Чи є держрегулювання в ЄС?
Ініціатори законопроєкту запевняють, що в країнах Євросоюзу держрегулювання цін поширюється на переважну частина продукції аграрного сектору – 88 – 97%. Там насамперед здійснюється нагляд за цінами на продукцію землеробства (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, ріпак і соняшник), а також на велику рогату худобу, молоко, цукор, оливкову олію.