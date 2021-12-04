Цены на социальные продукты: в Раде предлагают вернуть государственное регулирование

4 декабря 2021 , 09:30
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Украина

В 2017 году в Украине упразднили государственное регулирование цен на продукты питания. Теперь группа народных депутатов хочет его вернуть.

Инициатива о возвращении госрегулирования на социально значимые продукты питания содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании", который зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Обратите внимание! Сахар будет дорожать: какая причина

Авторы законопроекта предлагают осуществлять госрегулирование цен на продукты питания "путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя".

Какие продукты могут "регулировать"?

Список социальных продуктов питания составляет Кабмин Украины. Но, согласно законопроекту, правительство обязано будет ввести госрегулирование цен на следующие продукты:

  • крупа гречневая
  • сахар-песок
  • мука пшеничная высшего сорта
  • вермишель из муки высшего сорта пшеницы
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%
  • хлеб ржано-пшеничный
  • батон из пшеничной муки
  • яйца куриные категории С1
  • тушка куриная
  • вода минеральная негазированная
  • масло сливочное жирностью 72,5%
  • масло подсолнечное

В пояснительной записке к законопроекту нардепы отмечают, что, по их данным, именно из-за отмененного госурегулирования 1 июля 2017 года произошел рост цен на социальные продукты питания.

Важно! 50 гривен за десяток: цена яиц вскоре подскочит

Есть ли госрегулирование в ЕС?

Инициаторы законопроекта уверяют, что в странах Евросоюза госрегулирование цен распространяется на подавляющую часть продукции аграрного сектора – 88 – 97%. Там, в первую очередь, осуществляется надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс и подсолнечник), а также крупный рогатый скот, молоко, сахар и оливковое масло.

Автор: Анатолій Яворський