Цены на социальные продукты: в Раде предлагают вернуть государственное регулирование

В 2017 году в Украине упразднили государственное регулирование цен на продукты питания. Теперь группа народных депутатов хочет его вернуть.

Инициатива о возвращении госрегулирования на социально значимые продукты питания содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании", который зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

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Авторы законопроекта предлагают осуществлять госрегулирование цен на продукты питания "путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя".

Какие продукты могут "регулировать"?

Список социальных продуктов питания составляет Кабмин Украины. Но, согласно законопроекту, правительство обязано будет ввести госрегулирование цен на следующие продукты:

крупа гречневая

сахар-песок

мука пшеничная высшего сорта

вермишель из муки высшего сорта пшеницы

молоко пастеризованное жирностью 2,5%

хлеб ржано-пшеничный

батон из пшеничной муки

яйца куриные категории С1

тушка куриная

вода минеральная негазированная

масло сливочное жирностью 72,5%

масло подсолнечное

В пояснительной записке к законопроекту нардепы отмечают, что, по их данным, именно из-за отмененного госурегулирования 1 июля 2017 года произошел рост цен на социальные продукты питания.

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Есть ли госрегулирование в ЕС?

Инициаторы законопроекта уверяют, что в странах Евросоюза госрегулирование цен распространяется на подавляющую часть продукции аграрного сектора – 88 – 97%. Там, в первую очередь, осуществляется надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс и подсолнечник), а также крупный рогатый скот, молоко, сахар и оливковое масло.