Из-за морозов в сетях супермаркетов и на рынках подорожала свекла. Вероятно, цена сохранит динамику к появлению молодой продукции в июле.

Цены на красную свеклу выросли 20 января. На львовском оптовом рынке "Шувар" стоимость этого овоща выросла с 4.2 до 5.5 гривен/килограмм. Это средний показатель за 5 последних лет. Дороже свекла стоил в 2019 году – 10.5 гривен/килограмм. Дешевле всего свекла стоила в 2017-м – 3 гривны/килограмм, сообщает AgroTimes.

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На самом большом оптовом фермерском рынке юга Украины в селе Большие Копани свекла стоит 4.5 гривны/килограмм. Похожий уровень цен и на киевском оптовом рынке "Столичный" – 3-5 гривен/килограмм.

Подорожала свекла и в сетях столичных супермаркетов:

"Ашан" – 5.90 гривен/килограмм;

"Новус" – 5.39 гривен/килограмм;

"Метро" – 7.90 гривен/килограмм;

"Фуршет" – 6.55 гривен/килограмм.

Поводом к подорожанию стали сильные морозы, что продолжались до 21 января. Обычно свекла начинает дорожать зимой, и цены растут до июля, когда массово появляется молодая продукция.

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