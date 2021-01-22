Через морози у мережах супермаркетів та на ринках подорожчав буряк. Ймовірно, ціна збереже динаміку до появи молодої продукції у липні.

Ціни на червоний буряк зросли 20 січня. На львівському гуртовому ринку "Шувар" вартість цього овоча зросла з 4.2 до 5.5 гривень/кілограм. Це середній показник за 5 останніх років. Найдорожче буряк коштував у 2019 році – 10.5 гривень/кілограм. Найдешевше він коштував у 2017-му – 3 гривні/кілограм, повідомляє AgroTimes.

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На найбільшому гуртовому фермерському ринку півдня України в селі Великі Копані буряк коштує 4.5 гривні/кілограм. Схожий рівень цін і на київському гуртовому ринку "Столичний" – 3-5 гривень/кілограм.

Подорожчав буряк і в мережах столичних супермаркетів:

"Ашан" – 5.90 гривень/кілограм;

"Новус" – 5.39 гривень/кілограм;

"Метро" – 7.90 гривень/кілограм;

"Фуршет" – 6.55 гривень/кілограм.

Приводом до подорожчання стали сильні морози, що тривали до 21 січня. Зазвичай буряк починає дорожчати взимку, і ціни ростуть до липня, коли масово з’являється молода продукція.

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