Фермер Виктор Копачка с Пльзенского края получил известность благодаря своему изобретению.

Чешский фермер Виктор Копачка воплотил в жизнь свой невероятный замысел и в дверях своего овощехранилища установил автомат по продаже картофеля – "брамборомат", сообщает портал Brno daily.

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За 30 крон в этом автомате можно приобрести 2 кг картофеля местных сортов.

Изобретение происходит из села Вергартице в Плзенска крае. Идея создания автомата возникла у фермера в рамках плана популяризации местных продуктов.

Село Велгартице известно своим замком, который привлекает как внутренних, так и иностранных туристов. Картофельная ферма увидела возможность получить прибыль от этих туристов, и поэтому запустила свой автомат по продаже картофеля.

Для покупки картофеля клиент должен вставить ровно 30 крон и подержать бумажную сумку под раздаточной трубой для картофеля. Для обработки заказа с другой стороны двери установлен конвейер и автомат для взвешивания.

Фермер утверждает, что осенью через "брамбомат" удавалось продавать по 120 кг картофеля в день.