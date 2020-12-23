Фермер Віктор Копачка з Плзенського краю здобув популярність завдяки своєму винаходу.

Чеський фермер Віктор Копачка втілив у життя свій неймовірний задум та в дверях свого овочесховища встановив автомат з продажу картоплі – "брамборомат", повідомляє портал Brno daily.

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За 30 крон у цьому автоматі тут можна придбати 2 кг картоплі місцевих сортів.

Винахід походить щз села Вергартіце у Плзенському краї. Ідея створення автомату виникла у фермера в рамках плану популяризації місцевих продуктів.

Село Велгартіце відоме своїм замком, який приваблює як внутрішніх, так і іноземних туристів. Картопляна ферма побачила можливість отримати прибуток від цих туристів, і тому запустила свій автомат з продажу картоплі.

Для купівлі картоплі клієнт має вставити рівно 30 крон і потримати паперову сумку під роздавальною трубою для картоплі. Для обробки замовлення з іншого боку дверей встановлений конвеєр та зважувальний автомат.

Фермер запевняє, що восени через "брамбомат" вдавалося продавати по 120 кг картоплі на день.