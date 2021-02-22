Цены на продукты продолжают расти. Одна из причин – рост цены на зерно.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Лидерами по росту цены являются яйца, сахар и подсолнечное масло.

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За год цена на яйца выросла на 50%, а за последние 5 дней – на 1,7 гривны за десяток. Эта продукция подорожали из-за засухи, а также из-за высокой цены на зерновые –основной корм для кур в фермерских хозяйствах. По прогнозам аналитиков, спада следует ожидать лишь в марте.

А вот прогнозы относительно остальных продуктов не такие хорошие. Вместе с зерном будут дорожать хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

Мы видим уже определенную стабилизацию. И вполне вероятно, что уже дальнейшего роста цен на зерно не будет. Однако еще некоторый шлейф в повышении цен на муку и на определенные субпродукты может быть в рамках от 5 до 10%, – рассказал советник по стратегическому развитию президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

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