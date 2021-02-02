Украинские сельхозпроизводители должны подтвердить статус плательщика единого налога до 20 февраля.

Источник: Главбух

Перейти на упрощенную систему налогообложения или подтвердить статус плательщика единого налога аграрии Украины должны не позднее 20 февраля текущего года.

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Для этого сельхозпроизводителям необходимо предоставить следующие документы и данные:

контролирующему органу по своему местонахождению (месту пребывания на налоговом учете) – общую налоговую декларацию по налогу на текущий год по всей площади земельных участков, за которые выплачивается налог

контролирующему органу по месту расположения такого земельного участка (юридические лица) – отчетную налоговую декларацию по налогу на текущий год отдельно по каждому земельному участку

контролирующим органам по месту своего нахождения и/или по месту расположения земельных участков – расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства (юридические лица)

контролирующим органам по месту своего нахождения и/или по месту расположения земельных участков – сведения (справку) о наличии земельных участков

Земельный налог: что нужно знать

В 2021 году земельный налог уплачивается частными собственниками земли после получения налогового уведомления или ежемесячно, если владельцем является юридическое лицо.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Земельный налог-2021: когда и сколько платить".