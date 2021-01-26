Земля в Украине: где самая дорогая и самая дешевая
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнародовала нормативную денежную оценку сельскохозяйственной земли в Украине.
Источник: 24 канал
Нормативная денежная оценка используется для расчета земельного налога, определение размера государственной пошлины и арендной платы за участки.
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Предлагаем вашему вниманию список областей с самой дорогой и самой дешевой сельскохозяйственной землей по состоянию на январь 2021 года.
Земля в областях Украины:
цена за гектар в гривнах
Самая дорогая (более 30 тысяч гривен)
- Черкасская – 33 646
- Черновицкая – 33 264
- Харьковская – 32 237
- Донецкая – 31 111
- Кировоградская – 31 888
- Одесская – 31 017
- Днепропетровская – 30 251
- Полтавская – 30 390
- Хмельницкая – 30 477
Самая дешевая (менее 22 тысяч гривен)
- Житомирская – 21 411
- Львовская – 21 492
- Волынская – 21 806
- Ровенская – 21 938
В аннексированном Крыму стоимость сельскохозяйственной земли определена в размере 26 005 гривен за гектар.
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