Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнародовала нормативную денежную оценку сельскохозяйственной земли в Украине.

Источник: 24 канал

Нормативная денежная оценка используется для расчета земельного налога, определение размера государственной пошлины и арендной платы за участки.

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Предлагаем вашему вниманию список областей с самой дорогой и самой дешевой сельскохозяйственной землей по состоянию на январь 2021 года.

Земля в областях Украины:

цена за гектар в гривнах

Самая дорогая (более 30 тысяч гривен)

Черкасская – 33 646

Черновицкая – 33 264

Харьковская – 32 237

Донецкая – 31 111

Кировоградская – 31 888

Одесская – 31 017

Днепропетровская – 30 251

Полтавская – 30 390

Хмельницкая – 30 477

Самая дешевая (менее 22 тысяч гривен)

Житомирская – 21 411

Львовская – 21 492

Волынская – 21 806

Ровенская – 21 938

В аннексированном Крыму стоимость сельскохозяйственной земли определена в размере 26 005 гривен за гектар.

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