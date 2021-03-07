Несмотря на снижение запасов свеклы, цена на овощ уменьшается.

На прошлой неделе цены на свеклу выросли, что спровоцировало снижение торговой активности в данном сегменте.

Интересно Самые популярные цветы 8 марта выросли в цене: причина не в ажиотаже

В результате фермеры вынуждены снижать цену на продукцию, хотя запасы свеклы в хранилищах уже практически нулевые.

Неделю назад цены на свеклу доходили до 7 гривен/килограмм, а уже на этой неделе опустились до 4,5-6 гривен/килограмм. Среднее снижение цены составляет 12%.

По наблюдениям аналитиков, сейчас цены на столовую свеклу в среднем в 2 раза выше, чем в начале марта 2020 года.

Ученые обнаружили уникальное свойство томатов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Поразительное открытие: помидоры умеют предупреждать об опасности и звать подмогу".