Фермеры снижают цену на свеклу
Несмотря на снижение запасов свеклы, цена на овощ уменьшается.
Источник:АПК-інформ
На прошлой неделе цены на свеклу выросли, что спровоцировало снижение торговой активности в данном сегменте.
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В результате фермеры вынуждены снижать цену на продукцию, хотя запасы свеклы в хранилищах уже практически нулевые.
Неделю назад цены на свеклу доходили до 7 гривен/килограмм, а уже на этой неделе опустились до 4,5-6 гривен/килограмм. Среднее снижение цены составляет 12%.
По наблюдениям аналитиков, сейчас цены на столовую свеклу в среднем в 2 раза выше, чем в начале марта 2020 года.
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