Ученые из Университета Пенсильвании сделали удивительное открытие о свойствах помидоров.

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что побеги томатов выделяют химическое вещество, которое предупреждает об опасности другие растения. Вместе с тем это вещество привлекает к помидору насекомых-мстителей.

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Томаты выделяют сециальний фермент, когда на них нападает гусеница-вредитель. Этот сигнал является мольбой растения о помощи и предупреждением для соседних растений. Химическое соединение привлекает ос, которые питаются гусеницами и одновременно освобождают помидоры от вредителей.

Интересно, что некоторые насекомые предварительно "опрыскивают" помидоры особым ферментом, который закрывает поры растения. Поэтому химические растения не выделяются, и осы не получают сигнал.

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