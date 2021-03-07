Тюльпаны, которые являются наиболее востребованными цветами на 8 марта, подорожали из-за суровых морозов.

В 2021 году цена тюльпанов будет намного выше, чем в предыдущие годы. Причина –суровая зима с сильными морозами и снегопадами.

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К празднику 8 марта тюльпаны выращивают в теплицах, но далеко не все из них смогли выдержать сложную февральскую погоду. Также от непогоды пострадали и европейские производители. Кроме того, из-за локдауна в Нидерландах могут возникнуть проблемы с основным каналом поставки цветов.

Средняя цена одного тюльпана – 20-25 гривен за одну штуку. Цена зависит от сорта тюльпанов. В крупных городах Украины цены на тюльпаны на рынках будут колебаться от 30 до 75 гривен за штуку.

Исследование показало, что каждый год человечество выбрасывает примерно пятую часть пищи. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Мотовство в космических масштабах: в мире ежегодно выбрасывают 900 миллионов тонн еды".