Самые популярные цветы 8 марта выросли в цене: причина не в ажиотаже
Тюльпаны, которые являются наиболее востребованными цветами на 8 марта, подорожали из-за суровых морозов.
Источник:РБК-Україна
В 2021 году цена тюльпанов будет намного выше, чем в предыдущие годы. Причина –суровая зима с сильными морозами и снегопадами.
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К празднику 8 марта тюльпаны выращивают в теплицах, но далеко не все из них смогли выдержать сложную февральскую погоду. Также от непогоды пострадали и европейские производители. Кроме того, из-за локдауна в Нидерландах могут возникнуть проблемы с основным каналом поставки цветов.
Средняя цена одного тюльпана – 20-25 гривен за одну штуку. Цена зависит от сорта тюльпанов. В крупных городах Украины цены на тюльпаны на рынках будут колебаться от 30 до 75 гривен за штуку.
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