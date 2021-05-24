Народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

За проект закона проголосовали 272 народных депутата, и его уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Теперь документ должен визировать президент Владимир Зеленский, после чего Украина сделает заключительный шаг к открытию рынка земли.

Обратите внимание! Рынок земли: как продать пай после 1 июля 2021 года

Каковы основные положения законопроекта №2195? Читайте в материале Агро24 "Продажа земли через электронные аукционы: что изменится для владельцев и покупателей".



Что нужно знать о рынке земли / инфографика 24 канала

Дорогие клубника и черешня



Черешня не спешит дешеветь

В магазинах и на рынках Украины уже появились клубника и черешня. Однако покупатели пока не очень активны – их серьезно отпугивает высокая цена.

Каковы причины дороговизны? Из-за холодной погоды грунтовой клубники в Украине еще нет, а черешня на наших прилавках вообще пока только импортная.

Что будет дальше? Читайте в новости "Когда клубника и черешня станут дешевыми: прогноз".

Кукуруза дешевеет



Кукуруза совершила "ценовой" скачок

Еще неделю назад закупочные цены на кукурузу в Украине достигали рекордных 9100–9150 гривен за тонну. Но буквально за несколько дней цена снизилась, и зерно стали продавать с доставкой на завод по 8200–8300 гривен.

Стоит отметить, что в целом за сезон Украина уже экспортировала 19,8 миллиона тонн кукурузы, что на 38% меньше прошлогоднего показателя.

Подробнее читайте на Агро24 – "В Украине резко упала цена на кукурузу".

Тренды в выращивании подсолнечника

Подсолнечник – очень ценная культура

Придирчивое внимание сейчас к еще одной стратегической для Украины культуре – подсолнечнику.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в текущем маркетинговом году Украина увеличит производство подсолнечного масла на 17% и нарастит экспорт на 18%.

С этой точки зрения стоит обратить внимание, какими будут Главные тренды в выращивании подсолнечника.

Китай – №1

Украинская зерновая ассоциация назвала страну, которая является крупнейшим покупателем нашей аграрной продукции: это – Китай, на который приходится более 25% украинского экспорта сельхозтоваров. Почти 30% этого объема составляют зерновые.

Подробности в материале "Китай скупает более четверти украинской агропродукции".