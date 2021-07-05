Гигант весом 8 килограммов: в Испании вырастили удивительный огурец
5 июля 2021 , 12:37Читати новину українською
Источник:Сanarias7
Жители Канарских островов стали свидетелями уникального события. Повару местного ресторана удалось вырастить гигантский огурец.
Повар ресторана на острове Лансарот вырастил гигантский огурец. Овощ весит 8 килограммов и имеет 1 метр длины. Диаметр огурца составляет 15 сантиметров.
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На сегодня это второй по величине огурец в Книге рекордов Гиннеса. Впрочем, насладиться великаном не получится: огурец сорта Фуджур уже не пригоден для приготовления блюд.
Из него планируют получить качественные семена, а остаток плода скармливать животным.
Это не первый гигант для этого повара. Несколько лет назад он вырастил лук весом почти полкилограмма.Передать пчел "Укрпочтой" пока невозможно. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Укрпочта" приостановила доставку пчел: причина ".