Но одно из важнейших сражений – со злейшими врагами – преодоление ненужной конкуренции для культурного растения со стороны паразита волчка подсолнечного и злостных сорняков в поле. Из-за их влияния результаты работы могут быть неожиданно неутешительными.

Как предотвращать распространение на поле опасных объектов и как от них избавиться в случае появления, объясняет Михаил Маленький, менеджер по маркетингу направления подсолнечника и рапса компании BASF.

Обратите внимание! Проектируйте суперурожай! Как правильно "построить" подсолнечник

Волчок: who is who?

Одним из самых опасных "врагов" для подсолнечника в последние годы стал волчок подсолнечный. Он известен аграриям многих стран: Европы, Среднего Востока, Дальнего Востока, Южной Африки и Австралии. Сегодня этот паразит поражает около 16 миллионов гектаров мировых посевов подсолнечника.

Известно 1 600 видов и 89 родов растений семейства волчковых. К примеру, егитения, один из видов, распространенный в Южной Азии и островах Тихого океана, паразитирует на деревьях. А вот волчок баштанный поражает около 70 видов растений – в частности, картофель, табак, томаты...

В пределах Украины насчитывается более 40 видов волчка, 5 из которых являются паразитами культурных растений. Особенно активно они проявляются на подсолнечниках в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях. В последние годы его поражения достигают даже Полтавской, Киевской, Черниговской и Винницкой областей.

Волчок лишен хлорофилла, с простым или ветвистым стеблем желтоватого или буроватого цвета. Живет на корнях различных растений, нарушая их водный и питательный режим. Вследствие такого симбиоза листья растения никнут и желтеют, замедляется рост и развитие. Удалить паразита без ущерба для растения невозможно.

В дополнение волчок подсолнечный изменился в процессе эволюции: начали активно распространяться новые популяции и расы паразита. Количество рас в конкретном районе определяется продолжительностью выращивания растения-хозяина и разнообразием его генотипов. Появление новых наиболее агрессивных рас волчка приводит к потере гибридами иммунитета. Значительное влияние на его развитие имеют как иммунологические свойства растения-хозяина, так и сроки посева, плодородие почвы, количество влаги в почве, количество семян волчка в почве и глубина его заложения, а также структура корневой системы растения-хозяина. Больше всего истощение подсолнечника происходит в засушливые годы. Тогда концентрация корневых выделений становится выше и соответственно образуется большее количество прикреплений.



Волчок подсолнечный – коварный враг / Фото Researchgate

Еще одна особенность – очень легкие, электростатические семена, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие среди всех известных. Переносятся семена волчка чрезвычайно легко: ветром, водой, техникой, птичками и даже подошвой нашей обуви. Мало того, его жизнеспособность сохраняется в течение 8-12 лет.

Совокупность всех этих особенностей волчка делает его чрезвычайно устойчивым к условиям окружающей среды и продуктивным. Это ежегодно грозит уменьшению урожайности подсолнечника до 50%.

Как помочь?

Технологии не стоят на месте. Ежегодно селекционеры предлагают новые, более устойчивые к паразиту, гибриды подсолнечника. Однако на исследования и, главное, испытания новых гибридов, нужно время. С другой стороны, волчок – очень "подкованный враг": паразит дает несколько поколений в год, а подсолнечник – только одну.

Что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить подсолнечник от волчка и повысить урожайность культуры? Применить "тяжелую артиллерию" – весь комплекс известных мероприятий.

Это важно! Чистые строки без сорняков: Акрис® работает при любых условиях

Изучение путей распространения паразита

Семена волчка очень легко и распространяется не только ветром. Достаточно часто аграрии при обработке почвы, уборке урожая или транспортировке используют арендованную технику. Вместе с ней на поле могут попасть и семена волчка. Поэтому перед использованием техники обязательно мыть колеса и нижние части корпуса, не проводить обработку на пораженных полях.

Подбор семян

Один из важных факторов, который влияет на урожайность и одновременно зависит от человека, – выбор семян. Современные селекционные сорта и гибриды семян подсолнечника, устойчивые к 9 расам волчка, поэтому увеличивают шансы аграриев на получение прибыли от выращивания культуры, особенно в засушливых регионах.

Севооборот

Ученые утверждают: при севообороте каждые 7 – 9 лет есть шанс избежать распространения волчка. Более того, именно несоблюдение севооборота признано причиной мутации и распространения волчка подсолнечного в северных регионах, и как следствие – снижение урожайности и полная потеря урожая. Также можно высевать провокационные посевы. К примеру, кукурузу, сорго, суданскую траву, лен, сою, люцерну. Они провоцируют рост волчка. Однако прикрепиться к корням этих растений паразит не может, поэтому просто погибает.

Кислотность почвы

На прорастание семян волчка влияет еще и кислотность почвы. Оптимальный pH – 6,5 и ниже. Поэтому для борьбы с волчком стоит вносить щелочные удобрения.

Технология Clearfield® и Clearfield® Plus

Применение современных гербицидов уже стало неотъемлемой частью процесса выращивания подсолнечника. Внедрение технологий Clearfield® и Clearfield® Plus, а именно выращивание высококачественных, устойчивых к волчку гибридов и надежных гербицидов как раз направлено на борьбу с этим паразитом. Использование таких продуктов как: Евро-Лайтнинг®, Пульсар® 40, Евро-Лайтнинг® Плюс и Пульсар® Флекс помогут спасти посевы подсолнечника.

Подробная информация Пульс вашего урожая: как спасти подсолнухи от сорняков

Для эффективного контроля волчка подсолнечного важна концентрация действующих веществ продуктов, которые попадают в растение-хозяина. Имея системные свойства, действующие вещества препаратов защиты перераспределяются в корневой системе подсолнечника и убивают паразита, который прикрепился к нему. Также это обеспечивает в дальнейшем невозможность новых прикреплений волчка подсолнечного к корневой системе. Сейчас выращивание подсолнечника по технологиям Clearfield® и Clearfield® Plus является едва ли не единственным действенным способом и спасением для хозяйств Украины в решении проблемы с волчком подсолнечным.

Эффективность гербицидов технологий Clearfield® и Clearfield® Plus

Внесение в фазу ВВСН 16

13 дней после применения

Контроль Евро-Лайтнинг® 1,2 л/га Евро-Лайтнинг® Плюс 2 л/га

Подсолнечное масло в мире сегодня пользуется все большим спросом. По данным маркетингового агентства Research and Market рынок мирового подсолнечного масла продолжит стабильно расти в следующие 5 лет на 5-6%. Увеличивается спрос на масло растительного происхождения, а также дорожают конкуренты-аналоги – пальмовое, соевое и оливковое. Среди мировых лидеров-производителей этого продукта Украина занимает одно из первых мест. Благодаря удачной борьбе с волчком подсолнечным украинские аграрии смогут удерживать эти позиции еще в течение долгих лет.