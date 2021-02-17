Не все пекарни крупных торговых сетей соблюдают технологию производства хлеба, что может нести опасность для здоровья людей.

Пекарь Игорь Лаврешин рассказал, что в больших торговых сетях не всегда придерживаются технологий производства хлеба. Из-за халатности работников покупатели могут приобрести продукт, зараженный плесенью и токсинами.

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Опасной может быть не столько сама плесень, как микотоксины, которые содержатся в таком хлебе – продукты жизнедеятельности этих грибов. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации, – убежден пекарь.

Лаврешин отмечает, что в случае присутствия на хлебе следов животных или насекомых нужно писать жалобы и ни в коем случае не употреблять этот продукт.

С наступлением тепла в некачественном хлебе может появиться картофельная болезнь. Для длительного хранения хлеб стоит замораживать, а для коротких сроков необходимо использовать плотно закрытую посуду: стандартную деревянную хлебницу или алюминиевую кастрюлю. Стандартный срок хранения хлеба – до 7 дней.

Французский производитель создал уникальный хлеб, который полезен для здоровья. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Мультиволоконний хлеб: в чем особенность уникального продукта".