Хлеб из пекарен магазинов может быть вредным: объяснение пекаря
Не все пекарни крупных торговых сетей соблюдают технологию производства хлеба, что может нести опасность для здоровья людей.
Источник:Agronews
Пекарь Игорь Лаврешин рассказал, что в больших торговых сетях не всегда придерживаются технологий производства хлеба. Из-за халатности работников покупатели могут приобрести продукт, зараженный плесенью и токсинами.
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Опасной может быть не столько сама плесень, как микотоксины, которые содержатся в таком хлебе – продукты жизнедеятельности этих грибов. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации, – убежден пекарь.
Лаврешин отмечает, что в случае присутствия на хлебе следов животных или насекомых нужно писать жалобы и ни в коем случае не употреблять этот продукт.
С наступлением тепла в некачественном хлебе может появиться картофельная болезнь. Для длительного хранения хлеб стоит замораживать, а для коротких сроков необходимо использовать плотно закрытую посуду: стандартную деревянную хлебницу или алюминиевую кастрюлю. Стандартный срок хранения хлеба – до 7 дней.
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