В Украине неожиданно образовалась нехватка огурцов. Собственного урожая не хватает, чтобы покрыть внутренние потребности, поэтому впервые в истории нам пришлось импортировать огурцы из России.

Подробности читайте в публикации "Украина импортирует огурцы из РФ".

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Рекорды сала

Еще одним дефицитом на украинском рынке стало сало. Стоимость знаменитого национального продукта уже побила все возможные рекорды, при этом купить его сейчас даже труднее, чем отборную свинину.

Почему так происходит? Детали в материале "Дефицит сала: в Украине сложилась абсурдная ситуация".

В Украине нехватка сала / Фото: Pixabay

Новый сорт картофеля отпугивает колорадов

Колорадские жуки – одна из самых больших опасностей для урожая картофеля. Но оказывается, что это касается далеко не всех сортов. Так, ученые утверждают, что сорт картофеля "Щедрик" отпугивает колорадских жуков. Они шутят, что выведение этого сорта можно приравнять к "созданию овцы, которая не боится волка".

Об уникальных свойствах "Щедрика" – в новости Агро24 "Не интересен колорадам: какой сорт картофеля не едят вредные жуки".

Урожайный топинамбур и редька-гигант



Зиновий Сыч демонстрирует урожай редьки / Фото: фейсбук

На прошлой неделе одним из главных героев аграрных новостей стал заведующий кафедрой овощеводства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, селекционер Зиновий Cыч. Сначала он поделился секретами высокой урожайности топинамбура, а потом рассказал, как можно вырастить редьку-гигант, размерами до 80 сантиметров.

Новые возможности для аграриев

Аграрии всего мира получат расширенные возможности в выборе метеостанций. Интеграция гиперлокальных метеоданных в реальном времени поможет улучшить производственные решения и оптимизировать урожайность.



Метеостанция METOS

Так, платформа xarvio® FIELD MANAGER BASF Digital Farming расширила возможности аграриев по подключению устройств к метеостанциям Sencrop (французская), и METOS (производство австрийской Pessl Instruments).

Подробнее читайте в аналитической статье Агро24 "xarvio® FIELD MANAGER расширяет сотрудничество с метеостанциями".